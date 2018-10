Auch nach der Bayern-Wahl steht es in Umfragen nicht besser um die CDU, CSU und SPD. Wären morgen Bundestagswahlen, würden die drei Parteien gerade mal auf knapp 40 Prozent der Stimmen kommen. Die politische Lage bleibt also auch in Deutschland weiterhin angespannt. Für die Aktienmärkte sind politische Risiken zwar ebenso von Bedeutung, jedoch sind die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...