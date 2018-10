Die Investmentbank Equinet hat SAF-Holland nach vorläufigen Quartalszahlen von "Neutral" auf "Accumulate" hochgestuft, das Kursziel aber von 17,00 auf 13,80 Euro gesenkt. Die Nachfragesituation in den USA entspanne sich allmählich, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit dürfte die Dynamik bei den Ergebnisse des Nutzfahrzeugzulieferers im kommenden Jahr wieder zunehmen./bek/la

Datum der Analyse: 22.10.2018

