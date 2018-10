LUXEMBURG (Dow Jones)--Mit dem Konjunkturaufschwung in der Eurozone sind die Haushaltsdefizite und die Schuldenstände im vergangenen Jahr spürbar gesunken. Wie die Statistikbehörde Eurostat berichtete, ging das öffentliche Defizit im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf 1,0 von 1,6 Prozent im Vorjahr zurück. In der EU-28 sank das Defizit auf 1,0 von 1,7 Prozent.

Deutschland verzeichnete 2017 mit 1,0 (Vorjahr: 0,9) Prozent einen Haushaltsüberschuss. In Frankreich ging das Defizit auf 2,7 (3,5) Prozent zurück. Italien meldete ein Minus von 2,5 (2,5) Prozent.

Die Staatsschulden in der Eurozone sanken 2017 gemessen am BIP auf 86,8 (89,1) Prozent, in der EU-28 auf 81,6 (83,3) Prozent. In Deutschland reduzierte sich die Verschuldung auf 63,9 (67,9) Prozent. In Frankreich legte sie auf 98,5 (98,2) Prozent leicht zu. Das Sorgenkind Italien meldete einen Schuldenberg von 131,2 (131,4) Prozent des BIP.

