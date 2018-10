Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Linde z.U.e. auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. In Kürze dürfte die Entscheidung der US-Wettbewerbsbehörde FTC zur Fusion mit Praxair anstehen, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie des Hauses. Die Experten rechnen damit, dass der Deal für Linde in großem Umfang Wert schafft, dies sei das wahrscheinlichste Szenario./bek/mis Datum der Analyse: 22.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2018-10-22/13:30

ISIN: DE000A2E4L75