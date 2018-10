Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Tesla mit Blick auf mögliche Wettbewerber auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Von den traditionellen Autoherstellern gebe es keine Konkurrenz für Tesla, konstatierte Analyst Alexander Haissl in einer am Montag vorliegenden Studie. Erst einmal müssten diese zeigen, dass ihre Elektrofahrzeuge mit vergleichbaren Fahrzeugmodellen mit Verbrennungsmotor mithalten können. Bei einem Aufpreis von 80 Prozent auf die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und ohne nennenswerte Vorteile dürfte sich das Interesse an den Elektrofahrzeugen in Grenzen halten, ausgenommen Fahrzeugflotten und Enthusiasten als Käufer./bek/la

Datum der Analyse: 19.10.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US88160R1014

