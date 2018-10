Die DZ Bank hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Halten" mit einem fairen Wert von 96 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern sei mit den Kernmarken Nivea, Eucerin und La Prairie gut positioniert und dürfte in der Consumer-Sparte weiterhin überdurchschnittlich wachsen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Kritisch sehe er jedoch die Passivität bei Zukäufen in diesem Segment sowie die zurückhaltende Dividendenpolitik der Hamburger./edh/ajx Datum der Analyse: 22.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2018-10-22/13:36

ISIN: DE0005200000