FUCHS passt Ergebnisprognose für das Gesamtjahr an DGAP-Ad-hoc: FUCHS PETROLUB SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Quartalsergebnis FUCHS passt Ergebnisprognose für das Gesamtjahr an 22.10.2018 / 14:11 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. FUCHS passt Ergebnisprognose für das Gesamtjahr an Der FUCHS-Konzern hat in den ersten neun Monaten 2018 eine Umsatzsteigerung von 5% auf 1.953 Mio EUR (1.862) und eine Steigerung beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) vor Sondereffekt von 1% auf 285 Mio EUR (281) erwirtschaftet. Einschließlich des Ertrags aus der Veräußerung einer at Equity Beteiligung in Höhe von 12 Mio EUR ist das EBIT um 6% auf 297 Mio EUR gestiegen. Die aktuellen Probleme der Automobilproduzenten in Deutschland und die rückläufige Automobilnachfrage in China lassen für den Rest des Jahres 2018 geringere Wachstumsraten erwarten. Damit dürften auch die Ertragszuwächse, die über die geplanten inflations- und wachstumsbedingten Kostensteigerungen hinausgehen, geringer ausfallen als bisher erwartet. Wir gehen deshalb davon aus, dass unser Umsatzwachstum im Gesamtjahr zwischen 3% und 5% und das EBIT vor Sondereffekt auf Vorjahr (373 Mio EUR) liegen. Einschließlich des Sonderertrags erwarten wir eine EBIT-Steigerung von 2% bis 4%. Weiterführende Informationen werden wir in unserer Quartalsmitteilung zu den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres am 30. Oktober 2018 veröffentlichen. Mannheim, 22. Oktober 2018

