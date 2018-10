Thüga Holding GmbH & Co. KGaA: DGAP-Ad-hoc: Thüga Holding GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe Thüga Holding GmbH & Co. KGaA: 22.10.2018 / 15:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Thüga Holding GmbH & Co. KGaA Ad-Hoc-Mitteilung Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) Kündigung der EUR 50.000.000 nachrangige festverzinsliche Wertpapiere ohne Fälligkeitstag der Thüga Holding GmbH & Co. KGaA (ISIN DE000A1YCRY6) München, 22.10.2018 - Die Thüga Holding GmbH & Co. KGaA hat heute beschlossen, die EUR 50.000.000 nachrangigen festverzinslichen Wertpapiere ohne Fälligkeitstag der Thüga Holding GmbH & Co. KGaA (ISIN DE000A1YCRY6) mit Wirkung zum 19.12.2018 zu kündigen. Die Kündigung der EUR 50.000.000 nachrangigen festverzinslichen Wertpapiere ohne Fälligkeitstag (ISIN DE000A1YCRY6) erfolgt gemäß § 5(2) der Anleihebedingungen. Die Thüga Holding GmbH & Co. KGaA wird die Kündigung am 22.10.2018 erklären und den Wertpapiergläubigern gemäß § 11 der Anleihebedingungen mitteilen. Kontakt Thüga Holding GmbH & Co. KGaA Dr. Detlef Hug Leiter Öffentlichkeitsarbeit Nymphenburger Straße 39 80335 München Tel.: +49 (0) 89 38197 - 0 Detlef.Hug@thuega.de Kontakt: Thüga Holding GmbH & Co. KGaA Dr. Detlef Hug Leiter Öffentlichkeitsarbeit Nymphenburger Straße 39 80335 München Tel.: +49 (0) 89 38197 - 0 Detlef.Hug@thuega.de 22.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Thüga Holding GmbH & Co. KGaA Nymphenburger Straße 39 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0) 89-38197-0 Fax: +49 (0) 89-38197-1511 E-Mail: info@thuega.de Internet: www.thuega.de ISIN: DE000A1YCRY6 WKN: A1YCRY Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service 730143 22.10.2018 CET/CEST

ISIN DE000A1YCRY6

AXC0205 2018-10-22/15:45