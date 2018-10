Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Hoffnung auf Entspannung im Italien-Streit

DAX im Plus

- Von Holger Scholze, Börse Stuttgart TV News Redaktion - 22.10.2018 -

Der DAX notiert aktuell bei 11.623 Punkten mit 0,6 Prozent im Plus. Damit knüpft das deutsche Börsenbarometer an den Stabilisierungsversuch der vergangenen Woche an. Kurz vor dem Wochenende hatte EU-Kommissar Pierre Moscovici versucht, die Situation im Streit mit Italien über die geplante Neuverschuldung zu deeskalieren. In Rom zeigte sich der Franzose zuversichtlich, dass die Differenzen ausgeräumt werden könnten.

Die Renditedifferenz zwischen italienischen und deutschen Staatsanleihen ist daraufhin gesunken. Sie gilt als Maß für die Risiken, welche Anleger mit Blick auf Italien sehen.

Die Blicke der Börsianer sind weiterhin auf Italien gerichtet. So will Italiens Finanzminister Giovanni Tria der EU-Kommission heute die heftig umstrittene Schuldenpolitik der Regierung erläutern.

Einzelwerte

Bei den Aktionären von Siemens keimt die Hoffnung, dass der Industriekonzern bei einem Milliardenauftrag im Irak zum Stromnetz-Ausbau doch noch zum Zuge komme. Die Aktien stiegen bisher um 1,3 Prozent auf 101,42 Euro. Zuletzt sah es so aus, als ob der Rivale General Electric (GE) den Auftrag erhalten werde. Am Wochenende unterzeichnete Siemens-Chef Joe Kaeser nun aber eine Absichtserklärung mit dem Irak. Allerdings heißt das noch nicht, dass der Auftrag dadurch automatisch an Siemens geht. Denn auch GE meldete, eine Reihe von ?Grundsätzen der Zusammenarbeit? unterzeichnet zu haben.

Die Aktien des Softwarekonzerns SAP kletterten nach einer Kaufempfehlung der schweizerischen Bank UBS um 0,9 Prozent auf 96,17 Euro.

Zudem stehen die Aktien des Spezialchemiekonzerns Covestro nach einem skeptischen Analystenkommentar im Fokus. Analystin Georgina Iwamoto von der Investmentbank Goldman Sachs warnte abermals vor zu hohen Gewinnerwartungen an den DAX-Konzern. Dennoch liegt der Kurs bei 58,16 Euro mit 1,0 Prozent im Plus.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax-Sentiment-Index lag am Nachmittag im neutralen Bereich. In dieser Phase war kein klarer Trend beim Handel mit Hebelprodukten auf den DAX erkennbar.

Trends im Handel

Rege gehandelt wird heute auch mit Hebelprodukten auf den Dow-Jones-Index, ohne dass sich hierbei ein Mehrheitstrend herausbildete.

Gefragt sind erneut Knock-out-Calls auf Evotec.

Zudem waren Knock-out-Puts auf die Österreichische Post gesucht.

Put-Optionsscheine auf eBay wurden überwiegend verkauft.

Einige Marktteilnehmer setzen mit Puts auf fallende Kurse von First Solar.

Dagegen legten sich viele Investoren Call-Optionsscheine auf Apple ins Depot.

