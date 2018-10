Inside Secure(Paris:INSD) (Euronext Paris: INSD), ein auf Sicherheitslösungen für mobile und vernetzte Geräte spezialisiertes Unternehmen, hat heute den Geschäftsabschluss mit First Data Polska S.A. bekannt gegeben, einer Geschäftssparte des globalen Marktführers im Segment Commerce Enabling, die die Technologie von Inside Secure zur Bereitstellung sicherer und flexiblerer Datenverbindungen mit Mastercard und Visa einsetzen wird.

First Data Polska S.A. hat den Mobile Payment Client von Inside Secure ausgewählt, um seine Lösung mit dem Visa Token Service (VTS) und Mastercard Digital Enablement Service (MDES) zu integrieren, den derzeit wichtigsten Tokenisierungsdiensten, die sensible Daten in eindeutige Tokens für die Verarbeitung mobiler Zahlungen konvertieren.

"Unsere Dienste müssen jederzeit hohen Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit gerecht werden", berichtet Jolanta Rycerz, Vorstandsmitglied bei First Data Polska S.A. "Wir schätzen Inside Secure als anspruchsvollen Technologieanbieter, der uns den Wechsel zu den neuesten mobilen Zahlungslösungen und Sicherheitsstandards erleichtert. Dank Inside Secure können unsere Kunden, zu denen einige der größten Finanzinstitutionen Polens gehören, vertrauenswürdige und sichere mobile Zahlungsdienste anbieten."

"Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung mit mobilen Zahlungsdiensten und der unabhängigen Bestätigung seiner Compliance mit den Anforderungen von Mastercard und Visa durch externe Labors ist Inside Secure ein idealer Partner für Banken, die ihre Integration in die neuesten Tokenisierungssysteme beschleunigen wollen", so Simon Blake-Wilson, COO bei Inside Secure. "Wir freuen uns, First Data Polska als einen unsere neuesten Kunden begrüßen zu dürfen, der die Lösung für führende lokale Finanzinstitutionen implementiert."

Über Inside Secure

Inside Secure (Euronext Paris INSD) ist im Bereich Sicherheitslösungen für mobile und vernetzte Geräte tätig und stellt Software, Silizium-IP, Tools und Know-how zum Schutz von Transaktionen, ID, Inhalten, Anwendungen und Kommunikation der Kunden bereit. Mit seinen umfangreichen Kenntnissen und Erfahrungen in Fragen der Sicherheit bietet das Unternehmen Produkte mit zukunftsweisenden und differenzierten technischen Funktionen, die die gesamte Bandbreite der Sicherheitsanforderungen abdecken, um den hohen Ansprüchen der Märkte für Netzwerksicherheit, IoT- und System-on-Chip-Sicherheit, Videoinhalte und Unterhaltung, mobiles Bezahlen und Bankdienstleistungen gerecht zu werden. Die Technologie von Inside Secure wird zum Schutz der Lösungen für ein breites Kundenspektrum eingesetzt, darunter Serviceprovider, Content-Anbieter, Integratoren von Sicherheitssystemen, Gerätehersteller und Halbleiterhersteller. Weitere Informationen finden Sie unter www.insidesecure.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

