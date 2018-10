Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta033/22.10.2018/18:15) - Die Deutsche Cannabis AG hat Kenntnis davon erlangt, dass die in einem Strafverfahren gegen ein früheres Organ und einen Aktionär erhobenen Vorwürfe wegen möglicher Verstöße gegen das WpHG mit Bezug auf Vorgänge aus den Jahren 2014 bis 2016, die die Gesellschaft betreffen, aus prozessualen Gründen eingestellt worden sind. Nachteilige Auswirkungen auf die Deutsche Cannabis AG sind damit nicht zu erwarten.



