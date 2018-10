Stuttgart (ots) - Es war ihr Migrationshintergrund, ihr Alter, ihr Aussehen, dass sie kein Mann ist und jüngst sogar ihre Knie - irgendwas ist immer. Und nichts scheint mehr zu albern, gegen die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli zu keilen. Dieses Mal muss ein vier Jahre altes Foto der 40-Jährigen herhalten, auf dem sie eine Rolex trägt. In Cheblis Fall wurden 7300 Euro für die betreffende Armbanduhr veranschlagt, zumindest das recherchierte ein Facebook-Nutzer, der ansonsten das Bild heraus kramte, um damit den "Zustand der Sozialdemokratie 2018 in Deutschland" zu skizzieren. Bestes Futter für den liebsten Beißreflex im Land: Neid. Bedenklich ist bei der Rolex-Affäre höchstens: Sawsan Chebli pflegt das Stil-Verständnis eines mittelalten Mannes mit Hang zum plakativem Geprotze. Verwerflich ist das aber nicht.



OTS: Stuttgarter Nachrichten newsroom: http://www.presseportal.de/nr/39937 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_39937.rss2



Pressekontakt: Stuttgarter Nachrichten Chef vom Dienst Joachim Volk Telefon: 0711 / 7205 - 7110 cvd@stn.zgs.de