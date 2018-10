Neue Büroräume ermöglichen ein schnelles Mitarbeiterwachstum und stärken das Engagement für die Kunden

BELLEVUE, Wash. und LONDON, Oct. 23, 2018, ein globaler Marktführer im Bereich von Identity-as-a-Service (IDaaS), hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen in größere Räumlichkeiten in Bellevue, Washington (USA) und London (Großbritannien) umgezogen ist, um dem derzeitigen und künftigen Wachstum Rechnung zu tragen.

Der Hauptsitz des Unternehmens in Bellevue konnte im vergangenen Jahr einen Anstieg der Mitarbeiterzahl verzeichnen, was den anhaltenden Wachstumskurs des Unternehmens in der Region widerspiegelt. Vor kurzem wurde Auth0 bei den Seattle Business Tech Impact Awards mit einer Auszeichnung in Gold geehrt. Zusätzlich wird das Unternehmen in der Branche als hervorragender Arbeitgeber anerkannt und kann so die besten Talente in der Region anziehen. Die neuen Räumlichkeiten nehmen die gesamte 6. Etage des U.S. Bank Plaza in der 10800 NE 8th St ein.

Das neue Londoner Büro in der 182-194 Union Street ist ein ehemaliges Lagerhaus im viktorianischen Stil im Stadtteil South Bank. Mit dieser Eröffnung fällt auch der Startschuss für das neue "Auth0 Identity Center", ein Veranstaltungszentrum mit Raum für 50 Teilnehmer, in dem das Unternehmen Kunden und Branchensprecher begrüßen sowie Treffen und gesellschaftliche Veranstaltungen ausrichten wird.

Beide Büros spiegeln die Marke des Unternehmens wider, mit luftigen, offenen Decken, Holzelementen und einer großen Leuchtreklame mit dem Logo von Auth0.



Weitere Merkmale der Büros sind:

offene, auf Zusammenarbeit ausgelegte Arbeitsbereiche

vielfältige Tagungsräume, einschließlich geometrischer Meeting Pods

Wall of Fame für T-Shirts von Auth0

In Bellevue gibt es darüber hinaus eine beeindruckende Aussicht auf Mount Rainier.

In London hat man eine hervorragende Aussicht auf The Shard.

"Das exponentielle Wachstum unseres Teams steht für eine sehr aufregende Zeit in unserem Unternehmen, der wir in wunderschönen Büroräumen, die nicht nur die Zusammenarbeit fördern, sondern auch groß genug für Besprechungen mit Kunden, Entwicklertreffen und Branchenevents sind, begegnen möchten", sagte Eugenio Pace, CEO und Mitgründer von Auth0. "Unsere Kultur ist ein Markenzeichen unseres Unternehmens und führt die besten Talente der Welt zu uns. Wir haben investiert und Umgebungen geschaffen, die unsere Unternehmenskultur und unsere Werte widerspiegeln sowie unser Engagement für unser wachsendes Team."

Auth0 beschäftigt weltweit über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verfügt über Niederlassungen in Bellevue, Buenos Aires, London, Sydney und Tokio. Das Unternehmen ist darüber hinaus offen für Fernarbeitsplätze und beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 32 Ländern. Die Erweiterungen der Räumlichkeiten unterstützen das fortgesetzte globale Wachstum von Auth0, das sich unter anderem in einer Verdoppelung der Mitarbeiterzahl des EMEA-Teams und einer Verdreifachung der Mitarbeiterzahl des Teams in Sydney, Australien, widerspiegelt.



Über Auth0

Auth0, ein globaler Marktführer im Bereich von Identity-as-a-Service (IDaaS), bietet tausenden Kunden aus jeder Branche die einzige Identitätslösung, die sie für ihre Web-, Mobil-, IoT- und internen Anwendungen benötigen. Die erweiterbare Plattform des Unternehmens authentifiziert und sichert nahtlos mehr als 1,5 Milliarden Anmeldevorgänge pro Monat. Nicht zuletzt deshalb ist sie bei Entwicklern beliebt und Unternehmen weltweit vertrauen auf sie. Vom US-Unternehmenssitz in Bellevue, Washington, und zusätzlichen Niederlassungen in Buenos Aires, London, Tokio und Sydney aus werden Kunden aus mehr als 70 Ländern unterstützt.

Weitere Informationen erhalten Sie auf https://auth0.com oder folgen Sie @auth0 auf Twitter.

