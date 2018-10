SHOPiMORE AG: Kapitalerhöhung wird nicht durchgeführt DGAP-Ad-hoc: SHOPiMORE AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme SHOPiMORE AG: Kapitalerhöhung wird nicht durchgeführt 23.10.2018 / 01:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SHOPiMORE AG - Kapitalerhöhung wird nicht durchgeführt. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Ingolstadt, den 23.10.2018 - Der Vorstand der im Freiverkehr Düsseldorf gelistete SHOPiMORE AG (ISIN DE000A2BPK42) gibt bekannt, dass die geplante Kapitalerhöhung um 12.250 Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechtes für bestehende Aktionäre nicht durchgeführt wird. Der Vorstand der SHOPiMORE AG evaluiert alternative Finanzierungs-Optionen. Über SHOPiMORE AG: SHOPiMORE bietet ein Software Komplett-Paket, das es Unternehmen ermöglicht, erfolgreich Multichannel Handel zu betreiben. SHOPiMORE stellt alle relevanten Systeme wie Online Marktplätze, Kundenkarten - bzw. Kundenbindungssystem (in Kooperation mit mc mycard), Online Shops, Warenwirtschaftssysteme und POS Kassensysteme in der Cloud zur Verfügung. www.shopimore.de Kontakt: Investor Relations / Finanzpresse Martin Hinteregger martin.hinteregger@shopimore.at Tel.: +43 (0) 69913695950 Kontakt: Martin Hinteregger 23.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SHOPiMORE AG Münzbergstraße 6 85049 Ingolstadt Deutschland E-Mail: martin.hinteregger@shopimore.at Internet: www.shopimore.at ISIN: DE000A2BPK42 WKN: A2BPK4 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 736425 23.10.2018 CET/CEST

ISIN DE000A2BPK42

AXC0001 2018-10-23/01:35