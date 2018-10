=== *** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 9 Monate, Göttingen 07:30 FR/Renault SA, Umsatz 3Q, Boulogne-Billancourt *** 08:00 DE/Erzeugerpreise September PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 3Q, London 08:30 DE/Talanx AG, Telefonkonferenz zur Unternehmensstrategie; ab 09:00 Capital Markets Day (per Livestream) 09:00 DE/KfW, PG über die Ergebnisse des KfW-Mittelstandspanel, Frankfurt *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 2Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 2Q *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:55 US/United Technologies Corp, Ergebnis 3Q, Hartford *** 13:25 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 3Q, New York *** 13:30 US/3M Co, Ergebnis 3Q, St. Paul *** 13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q, Chicago *** 14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q, Oak Brook *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Oktober (Vorabschätzung) PROGNOSE: -3,0 zuvor: -2,9 *** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 3Q, Paris 19:30 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2018 stimmberechtigt im FOMC) an der Louisiana State University, Baton Rouge 20:15 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) an der Texas A&M University, Galveston 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 3Q, Dallas - DE/Beginn der Beratungen zur Steuerschätzung (bis 25.10.), Hamburg - EU/Kommission, wöchentliche Sitzung, u.a. Beratungen zu Italiens Haushalt 2019, Straßburg *** - FR/Kering SA, Umsatz 3Q (nach Börsenschluss), Paris *** - FR/Safran SA, Ergebnis 3Q, Paris ===

