Die US-Bank JPMorgan hat Leoni wegen der Gewinnwarnung von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Analyst Jose Asumendi senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie zudem sein Kursziel von 41 Euro auf 28 Euro. Er begründete dies unter anderem mit niedrigeren Gewinnerwartungen für das laufende und kommende Jahr. Zudem sei das für 2020 gesetzte Ziel einer Ebit-Marge von fünf Prozent wegen der vielen Probleme in der Branche wie zum Beispiel die Umstellung auf den neuen Abgas- und Verbrauchstandard WLTP und den hohen Investitionen in Gefahr. Mit dem neuen Kursziel ist Asumendi jetzt der größte Pessimist unter den Leoni-Beobachtern. Er geht davon aus, dass sich die erst vor kurzem vom MDax in den SDax abgestiegene Aktie in den kommenden Monaten nicht von den deutlichen Verlusten der vergangenen Monate erholten wird. Seit dem Rekordhoch Ende Januar gab der Kurs des Papiers um mehr als die Hälfte auf zuletzt 30,62 Euro nach./zb/stk

Datum der Analyse: 23.10.2018

ISIN DE0005408884

