VOLKSWAGEN - Insgesamt acht hochrangige Manager des Konzerns müssen sich im Abgasskandal in Südkorea vor Gericht verantworten. Die Ankläger werfen VW und seinen Führungskräften vor, für die Einfuhr von 120.000 manipulierten Dieselautos verantwortlich zu sein. Mitangeklagt ist der frühere Landeschef von Audi Volkswagen Südkorea. Doch der hat das Land bereits verlassen. (Handelsblatt S. 18)

RWE - Der Chef der IG Bergbau Chemie Energie (IG BCE), Michael Vassiliadis, hat den Energieversorger RWE davor gewarnt, nach dem Rodungsstopp im Hambacher Forst betriebsbedingte Kündigungen auszusprechen. "Das werden wir nicht akzeptieren. Wir wollen das über bekannte Instrumente wie Frühverrentung und natürliche Fluktuation hinbekommen", sagte er. Er könne nachvollziehen, dass RWE-Chef Rolf Martin Schmitz sich angesichts der weitgehenden Gerichtsentscheidung alle Optionen offenhalten müssen. (Rheinische Post)

DEUTSCHE BAHN - Die Deutsche Bahn setzt in der Logistik zunehmend auf künstliche Intelligenz. "Wir haben schon jetzt autonome Fahrzeuge im Einsatz - Tendenz steigend", sagte Markus Sontheimer, IT-Vorstand der Bahn-Tochter DB Schenker. "Künstliche Intelligenz kann die Logistik deutlich effizienter machen." Als Beispiel führte Sontheimer an: "Selbstlernende Gabelstapler fahren mehrere Stunden durch die Lager und sind dann mit der Umgebung vertraut." Klar sei, dass der Mensch die Maschine beherrschen müsse - und nicht umgekehrt. (Westdeutsche Allgemeine Zeitung)

STIHL - Der Motorsägenhersteller Stihl geht einen neuen Weg in der Zusammenarbeit mit Startups. Ziel dabei ist, die Markteinführung von Innovationen zu beschleunigen. Doch statt sich direkt an Gründern zu beteiligen, steigt das Traditionsunternehmen bei Gründerfonds ein. "Diese Fonds begutachten permanent Konzepte, Ideen und Markterfolge der Start-ups, bevor sie weiter finanzieren. Wenn man sich an einem solchen Fonds beteiligt, dann kann man bei diesen Runden dabei sein und jede Menge Ideen bekommen", sagte Stihl-Chef Bertram Kandziora. (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten).

TK - Jens Baas, Chef der Techniker Krankenkasse (TK), sieht eine gefährliche Schieflage im Gesundheitswesen. Einige Versicherer hätten durchaus Luft für Beitragssenkungen. Für andere stelle sich die Existenzfrage. Und das könne sogar schneller gehen als bislang erwartet. (Handelsblatt S. 12)

PHILIPS - Der Medizintechnikkonzern Philips hat im dritten Quartal bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen leicht verfehlt und sieht sich Gegenwind aufgrund der US-Handelsbarrieren ausgesetzt. Dank eines starken Auftragseingangs bleiben die Niederländer aber optimistisch. CEO Frans van Houten kündigt im Interview der Börsen-Zeitung an, man werde Produktion umschichten, weil sowohl Importe einiger Produkte in die USA als auch Exporte aus den USA nach China von neuen Zollbarrieren erfasst würden. Philips erwartet, dass dies einige Monate in Anspruch nehmen wird und das Ergebnis im kommenden Jahr mit 60 Millionen Euro belasten könnte. Die Philips-Aktie verlor am Montag knapp ein Zehntel an Wert. (Börsen-Zeitung S. 11)

ING - Die Großbank ING gilt als Vorreiter beim Branchenthema Nummer eins: der Digitalisierung. In den vergangenen Wochen bekam die Erfolgsgeschichte allerdings Kratzer. Zuerst musste sich Vorstandschef Ralph Hamers einer intensiven Diskussion über sein Gehalt stellen. Dann kam auch noch ein Geldwäscheskandal dazu. Im Interview mit dem Handelsblatt räumt der Bankmanager Fehler ein. (Handelsblatt S. 30)

PING AN - Der technologisch hochgerüstete Versicherungskonzern Ping An aus China streckt seine Fühler nach Europa aus. "Für uns bieten sich viele interessante Investitionsmöglichkeiten", sagte Innovationschef Jonathan Larsen bei einer Fachkonferenz in München. Im Fokus stünde der deutsche Markt. "Wir betrachten Deutschland als Herz der europäischen Insurtech-Szene", sagte Larsen. Ping An investiert jedes Jahr hohe Summen in digitale Start-up-Unternehmen. Als Insurtechs bezeichnet die Branche junge Technologieunternehmen, die sich auf die Versicherung (Insurance) konzentrieren. (SZ S. 19)

October 23, 2018

