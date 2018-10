Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Airbus von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 110 auf 120 Euro angehoben. Die von unternehmensspezifischen Nachrichten und allgemeinen Marktentwicklungen hervorgerufene Schwankungsbreite der Aktie biete ein Kaufgelegenheit, begründete Analyst Olivier Brochet sein neues Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern dürfte auch bei steigenden Investitionen kein Problem haben, neben den normalen Dividendenzahlungen in den kommenden Jahren den Aktionären noch was draufzulegen./edh/la Datum der Analyse: 23.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-10-23/09:33

ISIN: NL0000235190