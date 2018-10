Von Anthony Shevlin

PARIS (Dow Jones)--Der Versicherungskonzern AXA steigt steigt aus dem ukrainischen Markt aus. Wie das französische Unternehmen mitteilte, verkauft es seine Versicherungsaktivitäten in dem osteuropäischen Land an Fairfax Financial Holdings. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

