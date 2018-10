Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-10-23 / 09:28 *PRESSEMITTEILUNG* *AuctionTech führt neuartiges digitales Angebotsverfahren für den Verkauf von Immobilien ein und schließt Partnerschaft mit RE/MAX Austria* *Berlin, 23. Oktober 2018* - AuctionTech, in Berlin ansässiger Softwareanbieter von maßgeschneiderten Online-Auktionslösungen, hat eine weitreichende Partnerschaft mit RE/MAX Austria geschlossen. RE/MAX ist größter Immobilienmakler weltweit und unangefochtener Marktführer in Österreich. Gegenstand der Zusammenarbeit mit RE/MAX Austria ist das heute offiziell in Wien präsentierte, neuartige "Digitale Angebotsverfahren", welches den Verkaufs- und Preisfindungsprozess für Immobilien komplett digitalisiert und vereinfacht. Das digitale Angebotsverfahren wurde als White-Label-Lösung von AuctionTech entwickelt und wird für RE/MAX Austria betrieben. In der ersten Phase werden zwei digitale Varianten angeboten, die je nach Marktsituation optimal genutzt werden können: · ein *offenes Verfahren*, entsprechend einer klassischen Auktion, bei dem Kaufinteressenten alle abgegebenen Kaufangebote einsehen können und digital ihre Offerten beliebig erhöhen und managen können. Dies wird insbesondere für boomende Immobilienmärkte mit hoher und internationaler Nachfrage genutzt; · ein *geschlossenes Verfahren*, analog der "_Sealed-Bid" _Auktion, bei dem Interessenten einmalig ein verdecktes Kaufangebot abgeben, welches erst nach Ablauf des Verfahrens für Makler und Verkäufer offengelegt wird. Dies soll vor allem für Marktsituationen mit geringer bzw. unbekannter Nachfrage genutzt werden. Bernhard Reikersdorfer, Geschäftsführer von RE/MAX Austria, sieht in diesem von AuctionTech entwickelten digitalen Angebotsverfahren eine wegweisende Innovation, die einen erheblichen Marktvorsprung durch klaren Nutzen für Kunden und Makler verschafft und fügt hinzu: "Die faire Preisfindung für Käufer und Verkäufer in einem einfachen, schnellen und sicheren Prozess ist das, was dem Immobilienmarkt bisher gefehlt hat". Das digitale Angebotsverfahren ist eine echte Innovation, die es schafft, durch einen vollkommen transparenten Prozess den echten Marktpreis in kürzester Zeit zu ermitteln und dabei Kunden auf allen Ebenen begeistert. Unser Ziel ist es, dass bereits im Jahr 2019 rund 20% der RE/MAX Wohnimmobilien über das digitale Angebotsverfahren verkauft werden. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit diesem neuen Produkt den Kunden einen massiven Mehrwert bieten". Das digitale Angebotsverfahren wurde bereits in einer dreimonatigen Pilotphase sehr erfolgreich getestet und erzielte hervorragendes Kunden-Feedback. Jan Thiel, CEO von AuctionTech, sieht das Digitale Angebotsverfahren als Beweis für das enorme, aber bisher noch wenig ausgeschöpfte Potential von Immobilienauktionen: "Über Auktionen verkaufte Immobilien erreichen aufgrund der besseren Markttransparenz im Schnitt einen 5-15% höheren Preis als traditionell verkaufte Objekte. Darüber hinaus bietet die neue Software-Lösung neben dem eindeutigen Nutzen für Verkäufer und Käufer auch klare Vorteile für Makler, die durch den voll digitalisierten Prozess eine erhebliche Zeitersparnis gewinnen. Wir sind der Überzeugung, dass alle Makler in der Lage sein sollten, digitale Immobilienauktionen optimal zu nutzen und - anstatt sich um Technologie zu sorgen - sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können: Die Akquise und die Verkaufsberatung von herausragenden Immobilien". In weiterer Folge soll das digitale Angebotsverfahren auch in anderen Regionen eingeführt, sowie weitere innovative Services für den breiteren Immobilienmarkt entwickelt werden, wie z. B. Standardlösungen für den Online-Verkauf, die Vermietung und die Online-Auktion von Wohnungen, Häusern und Grundstücken. *Presse- und Investor Relations Kontakt* AuctionTech Barbara van Dyk Mail: ir@auctiontech.com *Über AuctionTech* AuctionTech.com entwickelt und betreibt maßgeschneiderte länderübergreifende White-Label-Lösungen für die Online-Auktion und den Online-Verkauf von Kunst-, Luxus- und Immobilienobjekten in Echtzeit und bietet diese als Software-as-a-Service weltweit an. AuctionTech ist Erfinder der einzigartigen Live-Video-Auktion, die es ermöglicht, Versteigerungen in Echtzeit weltweit digital durchzuführen. Mit Hilfe ihrer proprietären Technologieplattform wurden bereits über 110,000 Objekte versteigert und unzählige Weltrekorde für Online-Preise erzielt, wie z.B. der Verkauf eines Kunstobjektes für 3,4 Millionen Euro via Smartphone. Im Immobilienbereich bietet AuctionTech innovative und anwenderfreundliche Komplettlösungen für den Preisfindungs- und Verkaufsprozess an, die es ermöglichen, durch einen voll digitalen und transparenten Prozess weitreichendes Kundenvertrauen zu schaffen und den bestmöglichen Marktpreis zu ermitteln. Darüber hinaus schafft eine volle Integration in bestehende IT-Systeme erhebliche Effizienzen und Zeitersparnisse für Makler und erhöht die Rechtssicherheit bei der Vertragsabwicklung. AuctionTech wurde von führenden Mitgliedern des Technologie-Teams der ehemaligen Auctionata AG, größtes Online-Auktionshaus der Welt, gegründet. AuctionTech ist weltweit tätig und hat ihren Sitz in Berlin. *Über RE/MAX* RE/MAX ist größter Immobilienmakler weltweit. RE/MAX Austria ist mit einem jährlichen Transaktionsvolumen von 1,45 Milliarden Euro und rund 10.000 vertretenen Transaktionsseiten Marktführer in Österreich. Mit seinen 110 Büros und 550 Maklern verzeichnete RE/MAX Austria ein Umsatzwachstum von über 12% im vergangenen Jahr und vermittelte damit jedes zehnte verkaufte Haus in Österreich. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: AuctionTech Schlagwort(e): Finanzen 2018-10-23 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 736471 2018-10-23

