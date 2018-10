Die Commerzbank hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Reduce" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Der Laborausrüster habe ein insgesamt solides Zahlenwerk präsentiert, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Während das starke Bioprozess-Geschäft mit Blick auf das Gesamtjahr wohl negative Überraschungen verhindere, dürfte das schwache Laborgeschäft umgekehrt eine positive Überraschung allerdings ebenfalls ausschließen, so der Experte./edh/ajx Datum der Analyse: 23.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2018-10-23/10:31

ISIN: DE0007165631