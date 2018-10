Die britische Investmentbank HSBC hat Enel von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 4,70 auf 4,00 Euro gesenkt. Die unsichere Wirtschaftslage auf dem italienischen Heimatmarkt, die Krisen in Brasilien und Argentinien sowie der Preisdruck in Spanien lasteten heftig auf dem Stromkonzern, schrieb Analyst Adam Dickens in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Erfolge bei der Verbesserung der operativen und finanziellen Effizienz reichten nicht aus, um dies zu kompensieren./edh/la Datum der Analyse: 23.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2018-10-23/10:43

ISIN: IT0003128367