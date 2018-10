Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Norma Group nach einer Reihe von Gewinnwarnungen in der Automobilindustrie von 63 auf 57 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der Hiobsbotschaften aus dem Sektor dürfte der Zulieferer bei der Vorlage seiner Drittquartalszahlen am Jahresausblick festhalten, schrieb Analyst Jörg-Andre Finke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er revidierte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020 zwar etwas nach unten, sieht die Aktie nach dem jüngsten Wertverfall aber auf einem attraktiven Niveau./edh/la Datum der Analyse: 23.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A1H8BV3