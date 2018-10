Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Mit seinem in Frage gestellten langfristigen Margenziel im Zuge des schnelleren Wandels vom Lizenz- zum Cloud-Geschäft habe der Softwarekonzern den Markt kalt erwischt, schrieb Analyst Antonin Baudry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach einer Anpassung seines Bewertungsmodells an diese Entwicklung habe er jedoch nur geringe Änderungen an seinen Prognosen vorgenommen. Der jüngste Kursverfall sei ungerechtfertigt./edh/la Datum der Analyse: 23.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2018-10-23/10:46

ISIN: DE0007164600