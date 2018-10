PCP PublicCapitalPartners AG setzt strategische Neuausrichtung als Finanzdienstleistungsholding nun schrittweise um: Veräußerung bzw. Teilveräußerung der auf Straßenbautechnologie spezialisierten Tochtergesellschaft Adinotec GmbH angestrebt DGAP-Ad-hoc: PCP PublicCapitalPartners AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung PCP PublicCapitalPartners AG setzt strategische Neuausrichtung als Finanzdienstleistungsholding nun schrittweise um: Veräußerung bzw. Teilveräußerung der auf Straßenbautechnologie spezialisierten Tochtergesellschaft Adinotec GmbH angestrebt 23.10.2018 / 11:13 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PCP PublicCapitalPartners AG setzt strategische Neuausrichtung als Finanzdienstleistungsholding nun schrittweise um: Veräußerung bzw. Teilveräußerung der auf Straßenbautechnologie spezialisierten Tochtergesellschaft Adinotec GmbH angestrebt München, 23. Oktober 2018 - Der Vorstand der an der Frankfurter Wertpapierbörse notierten PCP PublicCapitalPartners AG (PCP AG; ISIN: DE000A2DA406) setzt die auf der Hauptversammlung angekündigte strategische Neuausrichtung weiter um und hat zu diesem Zweck am heutigen Tage mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Veräußerung bzw. Teilveräußerung der 100%igen Beteiligung an der Adinotec GmbH anzustreben. Hintergrund dieser Veräußerung bzw. Teilveräußerung ist die schrittweise strategische Neuausrichtung der PCP AG als reine börsennotierte Finanzdienstleistungsholding. Die Adinotec GmbH fokussiert sich als Anbieter innovativer Anwendungstechnik im Zusammenspiel mit spezifischen Werkstoffen auf das Segment Technologie im Straßenbau und passt strategisch nicht mehr optimal zum künftigen Kerngeschäft der PCP AG. Mittelfristiges Ziel der PCP AG ist der Aufbau einer internationalen Holdinggesellschaft zur Beteiligung an Finanzdienstleistern mit folgenden drei Kernbereichen für Finanzprodukte: - Die technische Entwicklung (Financial Engineering) - Das Investment-Management und die Investment-Beratung - Das Marketing und der Vertriebsaufbau (Business Development) Über die Einzelheiten der geplanten Veräußerung der Adinotec GmbH sowie die Akquisition von entsprechenden Finanzdienstleistern soll zeitnah verhandelt werden. Kontakt: PCP PublicCapitalPartners AG Hohenzollernstraße 89 D-80796 München mail@publiccapitalpartners.com www.publiccapitalpartners.com Cross Alliance communication GmbH Sven Pauly Freihamer Straße 2 D-82166 Gräfelfing/München Telefon: 089 89 82 72 27 E-Mail: sp@crossalliance.de 23.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PCP PublicCapitalPartners AG Hohenzollernstraße 89 80796 München Deutschland Telefon: +49 89 123 92 163 E-Mail: contact@publiccapitalpartners.com ISIN: DE000A2DA406 WKN: A2DA40 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 736449 23.10.2018 CET/CEST

ISIN DE000A2DA406

AXC0129 2018-10-23/11:13