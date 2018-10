PVA TePla AG: Rahmenvertrag für die Lieferung von Kristallzuchtanlagen DGAP-Ad-hoc: PVA TePla AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Vertrag PVA TePla AG: Rahmenvertrag für die Lieferung von Kristallzuchtanlagen 23.10.2018 / 11:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die PVA Crystal Growing Systems GmbH, Wettenberg, eine Tochter der PVA TePla AG, hat einen langfristigen Rahmenvertrag mit einem asiatischen Kunden für Lieferungen von Kristallzuchtanlagen für 300 mm Wafer geschlossen. Die Anlagen sollen in vier Tranchen geliefert werden. Die Lieferung der ersten Tranche - im Wert von rund 28 Mio. EUR - startet im Mai 2020. Das Gesamtprojekt soll im Jahr 2023 abgeschlossen werden. Kontakt: Dr. Gert Fisahn Investor Relations PVA TePla AG Tel: +49(0)641/68690-400 gert.fisahn@pvatepla.com 23.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PVA TePla AG Im Westpark 10-12 35435 Wettenberg Deutschland Telefon: 0641/686900 Fax: 0641/68690800 E-Mail: info@pvatepla.com Internet: www.pvatepla.com ISIN: DE0007461006 WKN: 746100 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 736555 23.10.2018 CET/CEST

