Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 253 Franken belassen. Eine Studie des Brustkrebsmittels Tecentriq habe gezeigt, dass ein Teil der Studienteilnehmer eine Immunreaktion aufgewiesen habe, wie sie beim Einsatz von Antikörpern auftreten könne, schrieb Analyst Jack Scannell in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daher sei eine gewisse Vorsicht in Hinblick auf Tecentriq angebracht./mf/la Datum der Analyse: 23.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2018-10-23/11:49

ISIN: CH0012032048