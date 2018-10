Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für HeidelbergCement nach der Gewinnwarnung in der Vorwoche von 78 auf 62 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktie des Baustoffherstellers werde derzeit zwar mit einem kleinen Abschlag zur historischen Durchschnittsbewertung gehandelt, schrieb Analyst Manish Beria in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Prognostizierbarkeit der künftigen Ergebnisse sei aber extrem schwierig und dies dürfte mindestens bis zu den Zahlen für das dritte Quartal am 8. November so bleiben./mf/la Datum der Analyse: 23.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006047004