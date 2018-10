Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Leoni trotz einer Umsatz- und Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Seine anhaltend positive Einschätzung der Aktie basiere auf dem Umstand, dass er nur geringe Anpassungen an seinen Prognosen vornehmen müsse, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mittelfristig gehe er von einer ordentlichen Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Autozulieferers aus./edh/la Datum der Analyse: 23.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2018-10-23/13:12

ISIN: DE0005408884