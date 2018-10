BERLIN/STRASSBURG (Dow Jones)--Die EU-Kommission hat den Haushaltsentwurf Italiens für 2019 zurückgewiesen und eine Überarbeitung binnen drei Wochen gefordert. Der Haushaltsplan 2019 stelle "einen besonders schwerwiegenden Verstoß gegen die haushaltspolitischen Empfehlungen des Rates vom 13. Juli 2018 dar", begründete die Kommission am Dienstag in Straßburg ihren Vorstoß. Außerdem stellte die Kommission fest, "dass der Plan nicht mit den Zusagen in Einklang steht, die Italien im Rahmen seines Stabilitätsprogramms vom April 2018 gegeben hatte."

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2018 10:00 ET (14:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.