DGAP-Ad-hoc: NORDWEST Handel AG / Schlagwort(e): Personalie NORDWEST Handel AG: Aufsichtsrat bestellt Martin Helmut Bertinchamp zum Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden Bernhard Dressler und Eberhard Frick zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates 23.10.2018 / 17:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Besetzung von Vorstand und Aufsichtsrat NORDWEST Handel AG Aufsichtsrat bestellt Martin Helmut Bertinchamp zum Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden Bernhard Dressler und Eberhard Frick zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates Dortmund, 23.10.2018 In seiner heutigen Telefonkonferenz hat der Aufsichtsrat der NORDWEST Handel AG für die Zeit vom 24.10.2018 bis zum Ablauf des 31.12.2018 den Vorsitzenden des Aufsichtsrates Herrn Martin Helmut Bertinchamp zum Stellvertreter des verhinderten Vorstandsvorsitzenden Herrn Bernhard Dressler bestellt, wobei Herr Bertinchamp im Zuge dieser Stellvertretung in die Stellung von Herrn Dressler als Vorsitzender des Vorstandes eintritt und diesen im Rahmen der Geschäftsverteilung im Vorstand vertritt. Grund hierfür ist, was der Aufsichtsrat heute erfahren hat, dass der Vorstandsvorsitzende Herr Bernhard Dressler wegen einer längerwierigen Erkrankung - nämlich bis zum 31.12.2018 (einschließlich) - arbeitsunfähig, mithin verhindert ist, seine Aufgaben und Pflichten als Mitglied und Vorsitzender des Vorstandes wahrzunehmen. Für den Zeitraum, in dem Herr Bertinchamp die Stellvertretung des Vorstandsvorsitzenden übernimmt, ruht sein Mandat im Aufsichtsrat und werden in diesem die verbleibenden fünf Mitglieder tätig sein. Zudem hat der Aufsichtsrat für diesen Zeitraum Herrn Eberhard Frick, den bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates, nunmehr zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt. 23.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: NORDWEST Handel AG Robert-Schuman-Straße 17 44263 Dortmund Deutschland Telefon: +49 231 2222-3001 Fax: +49 231 2222-3099 E-Mail: info@nordwest.com Internet: www.nordwest.com ISIN: DE0006775505 WKN: 677550 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 736835 23.10.2018 CET/CEST