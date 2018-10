Credit Suisse hebt Airbus auf 'Outperform' und Ziel auf 120 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Airbus von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 110 auf 120 Euro angehoben. Die von unternehmensspezifischen Nachrichten und allgemeinen Marktentwicklungen hervorgerufene Schwankungsbreite der Aktie biete ein Kaufgelegenheit, begründete Analyst Olivier Brochet sein neues Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern dürfte auch bei steigenden Investitionen kein Problem haben, neben den normalen Dividendenzahlungen in den kommenden Jahren den Aktionären noch was draufzulegen.

Warburg Research senkt Rational auf 'Hold' und Ziel auf 610 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Rational von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 620 auf 610 Euro gesenkt. Nachdem sich die Aktie des Profiküchen-Ausrüsters in den vergangenen zwölf Monaten besser als der Markt entwickelt habe, bestehe mittlerweile nur noch wenig Aufwärtspotenzial, begründete Analyst Cansu Tatar sein neues Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte zudem seine Gewinnprognosen für die Jahre 2018 bis 2020.

Equinet hebt Leoni auf 'Accumulate' - Ziel runter auf 34 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat die Leoni-Aktie nach dem jüngsten Kursrutsch von "Neutral" auf "Accumulate" hochgestuft. Wegen der Gewinnwarnung senkte Analyst Tim Schuldt in einer am Dienstag vorliegenden Studie allerdings sein Kursziel von 41 Euro auf 34 Euro. Die reduzierten Ziele des Autozulieferers für das laufende Jahr seien eine böse Überraschung gewesen. Die Kennziffern zum dritten Quartal hätten dagegen seine vorsichtigen Prognosen in etwa getroffen. Die neue Einschätzung der Aktie begründete er mit seinen angepassten Schätzungen und den gesunkenen Bewertungsmultiplikatoren.

Credit Suisse hebt Grand City auf 'Outperform' - Ziel 25,50 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Grand City Properties von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 20,20 auf 25,50 Euro angehoben. Steigende Investitionen und Modernisierungen dürften die Mieteinnahmen und den Wert der Wohnungen steigern, schrieb Analyst Marios Pastou in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für 2019 und 2020 und rechnet für den Immobilienkonzern auf Jahressicht mit einer Aktienrendite von 22 Prozent.

Commerzbank hebt Takkt auf 'Buy' - Ziel 16,60 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Takkt nach zuletzt hohen Kursverlusten von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 17,60 auf 16,60 Euro gesenkt. Damit seien die Aktien des Versandhändlers für Geschäftsausstattung attraktiv bewertet, schrieb Analystin Sabrina Reeh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der schwache Aktienkurs lasse die Stabilisierung des Wachstums aus eigener Kraft außer Acht.

Credit Suisse senkt Siltronic auf 'Neutral' - Ziel 106 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Siltronic von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 190 auf 106 Euro gesenkt. Eine sinkende Nachfrage nach den Vorprodukten für die Halbleiterindustrie einerseits bei rasch zunehmenden Fertigungskapazitäten andererseits ließ den Analysten Achal Sultania erheblich vorsichtiger werden. Erhebungen in der Branche ließen darauf schließen, dass es im Verlauf des kommenden Jahres zu einem Überangebot an Wafern kommen dürfte, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Independent Research senkt Linde auf 'Verkaufen'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Linde nach Genehmigung der Fusion mit Praxair durch die US-Wettbewerbsbehörde FTC von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, das Kursziel aber auf 188,24 Euro belassen. Die letzte Hürde für den Zusammenschluss der beiden Industriegasehersteller sei damit genommen und jene Aktionäre, die ihre Aktien nicht angedient hätten, könnten herausgedrängt werden, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Aktienkurs habe die voraussichtliche Höhe des Barabfindungsangebotes von 188,24 Euro überschritten, weshalb er zum Verkauf rate.

RBC senkt HSBC auf 'Underperform' und Ziel auf 560 Pence

NEW YORK - Das Analysehaus RBC hat die HSBC-Aktie von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 730 auf 560 Pence gesenkt. Angesichts der politischen Risiken durch das Engagement der Bank in China erscheine die bereits anspruchsvolle Bewertung der Aktie riskant, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Dienstag vorliegenden Studie und verwies auf die US-Strafzölle auf chinesische Importe. Die Konsensschätzungen seien in Gefahr.

HSBC senkt Enel auf 'Reduce' und Ziel auf 4 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Enel von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 4,70 auf 4,00 Euro gesenkt. Die unsichere Wirtschaftslage auf dem italienischen Heimatmarkt, die Krisen in Brasilien und Argentinien sowie der Preisdruck in Spanien lasteten heftig auf dem Stromkonzern, schrieb Analyst Adam Dickens in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Erfolge bei der Verbesserung der operativen und finanziellen Effizienz reichten nicht aus, um dies zu kompensieren.

Baader Bank senkt Ziel für Gea Group auf 28 Euro - 'Hold'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für die Aktie der Gea Group von 34 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts des zunehmend herausfordernden Geschäftsumfelds habe er seine Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) für 2018 und 2019 reduziert, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem fehle es der Aktie nach dem Vertrauensverlust in Reaktion auf die jüngste Gewinnwarnung an Treibern für eine nachhaltige Kurserholung.

