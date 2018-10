Schanghai (ots/PRNewswire) - Huawei hat im Rahmen der HUAWEI CONNECT 2018 verkündet, dass seine CloudFabric Cloud Data Center Solution die automatisierte Bereitstellung von Container-Netzwerken unterstützt. Über ein neues Plugin kann sie mit der branchenführenden Kubernetes-Plattform integriert werden. Mit dieser Lösung können Kunden eine einheitliche Netzwerkarchitektur für virtuelle Maschinen (VM) und Bare-Metal-Server (BMS) aufbauen und Dienste agiler machen. Huawei arbeitet gemeinsam mit Red Hat[1] an der Integration von Huawei CloudFabric und Red Hat OpenShift Container Platform. Ziel ist eine neuartige Kollaborationslösung für Container-Netzwerke.



In Rechenzentren finden sich sowohl Container- als auch VM-Technologien für virtualisierte Computersysteme. Mit dem Heranreifen der VM-Technologie werden Container-Cluster als standardmäßige Dienste-Plattformen immer interessanter. Sie zeichnen sich durch geringen Ressourcenverbrauch, schnelle Startgeschwindigkeit und einfache Migration aus. Wenn ein Unternehmen mit der Integration von Containern in das Produktivsystem beginnt, können sich traditionelle Methoden der manuellen Konfiguration und Bereitstellung als ineffizient erweisen, um grundlegende Anforderungen wie schnelle Container-Bereitstellung, einheitliches Management und isolierte Sicherheit zu erfüllen. In Unternehmen sind agilere Methoden gefragt.



Über das gemeinsam von Red Hat und Huawei entwickelte Plugin kann Huawei CloudFabric mit branchenführenden Container-Lösungen wie Red Hat OpenShift Container Platform kombiniert werden. Diese Kubernetes-Plattform für Unternehmen liefert ein Fundament mit mehr Sicherheit und Konsistenz für die Anwendungsbereitstellung. Automatisierte Full-Stack-Abläufe und effiziente Workflows für Entwickler beschleunigen die Marktreife. Die Lösung von Huawei ist in der Lage, in der Container-Plattform definierte Anforderungen von containerisierten Mikrodiensten automatisch zu erkennen, die Anforderungen in Netzwerkrichtlinien umzuwandeln und die Richtlinien automatisch bereitzustellen. Huawei CloudFabric unterstützt das Login und Logout von 10.000 Containern pro Minute und implementiert elastische und bedarfsgerechte Ressourcenskalierung. Benutzer können vorab die Ressourcenverfügbarkeit abfragen und nach der Konfiguration eine Closed-Loop-Verifizierung durchführen, damit Dienste reibungslos laufen. Darüber hinaus ist die standardmäßige offene Architektur von Huawei CloudFabric für gängige Container-Plattformen wie Kubernetes und Red Hat OpenShift Container Platform optimiert, um eine vorkonfigurierte Lösung für die kommerzielle Nutzung zu liefern.



Huawei arbeitet seit vielen Jahren mit der Open-Source-Community für Container-Systeme zusammen, wo Red Hat in der ersten Reihe steht. Red Hat (#3) und Huawei (#4) gehören zu den engagiertesten Teilnehmern des Open-Source-Projekts Kubernetes[2]; Huawei ist der führende Anbieter von Kubernetes Container-Technologie unter chinesischen Lieferanten und der einzige chinesische Vertreter im Kubernetes Technical Oversight Committee.



Mark Wohlfarth, Global Head of Network Ecosystem bei Red Hat, sagte: "Die Red Hat OpenShift Container Platform ist eine der weitverbreitetsten und funktionsstärksten Kubernetes-Plattformen der Industrie auf Enterprise-Niveau. Ich bin überzeugt, dass die Kooperation mit Huawei CloudFabric Cloud Data Center Solution dabei hilft, die Anforderungen der Kunden an containerbasierte Anwendungen zu erfüllen."



Yu Tao, Direktor von Huawei Data Center Network Solution, sagte: "Das Rechenzentrum ist der Herzschlag der digitalen Unternehmensplattform. Was Netzwerke im Rechenzentrum angeht, verfolgt Huawei eine Strategie der offenen Innovation. Huawei CloudFabric unterstützt die automatisierte Bereitstellung von Container-Netzwerken, um Kunden die Verwaltung aller Workloads durch eine einheitliche Bedienoberfläche zu erleichtern. Dies ermöglicht Innovation und mehr Serviceagilität. Wir hoffen, dass durch die Partnerschaft mit Red Hat mehr Firmenkunden von ausgereiften kommerziellen Komplettlösungen profitieren werden."



Die Huawei CloudFabric Cloud Data Center Network Solution wurde weltweit bereits in mehr als 6.400 Unternehmen kommerzialisiert. Mit der Lösung waren Kunden in den Bereichen Finanzen, Internet, Mobilnetze und anderen Sektoren in der Lage, innovative Unternehmensdienstleistungen auf Basis der Technologie des "digitalen Zwillings" zu implementieren. Das Rechenzentrum leistet dadurch einen direkten Beitrag zur geschäftlichen Wertschöpfung.



[1] Red Hat, das Shadowman Logo und OpenShift sind Marken oder eingetragene Marken von Red Hat, Inc. oder seiner Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern. [2] Data aus Stackalytics, Stand: 18. Oktober 2018



Weitere Informationen finden Sie unter Huawei CloudFabric (https:/ /e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/data-cen ter-network).



