Ergebnisse der ersten neun Monate des letzten Jahres werden um 90 übertroffen, Unternehmen bereitet sich auf spannendes letztes Quartal 2018 vor

PotNetwork Holdings, Inc. (OTC Pink: POTNhat heute Umsätze in Höhe von 18,1 Millionen USD für die ersten neun Monate des Jahres bekanntgegeben. Damit konnte eine Steigerung um 8,6 Millionen gegenüber den Verkäufen des Vorjahres realisiert werden. Dies folgt der aktuellen Bekanntgabe von Rekorderlösen in Höhe von 6,1 Millionen USD des Unternehmens im dritten Quartal.

Getrieben durch das Wachstum seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Diamond CBD, Inc. konnte PotNetwork Holdings, Inc. als einer der Branchenführer auf dem wachsenden Markt für Premium-Hanfextrakte Fuß fassen. PotNetwork Holdings erweitert seine Forschungs- und Entwicklungstätigkeit, das multinationale Marketing und den internationalen Vertrieb einer breiten Palette aus Hanf gewonnener Cannabinoide und anderer natürlicher Hanfderivate.

PotNetwork Holdings berichtete außerdem, dass die Umsätze der Diamond CBD-Produkte zu 60 aus dem Großhandelsvertriebsnetz des Unternehmens stammen und zu 40 aus Online-Verkäufen, u. a. von www.diamondcbd.com.

"Ich freue mich sehr über unser Wachstum im Vergleich zum Vorjahr", sagte Kevin Hagen, Geschäftsführer von Diamond CBD. "Wir liefern den Kunden ein hochwertiges Produkt für jedes Produkt sind online auch Laborberichte beigefügt. Wir verstehen das als Teil unserer Verpflichtung zur Transparenz, wenn wir unseren Kunden CBD höchster Qualität liefern."

PotNetwork Holdings geht davon aus, seinen Quartalsbericht für die zum 30. September 2018 zu Ende gegangenen neun Monate spätestens am 14. November 2018 einreichen zu können. Der Quartalsbericht wird eine weitere Aufschlüsselung der Umsätze und Erlöse des Unternehmens enthalten.

Über Diamond CBD, Inc. Diamond CBD konzentriert sich auf die Forschung, Entwicklung und das multinationale Marketing von Premium-Hanfextrakten, die eine Vielzahl von Cannabinoiden und natürlichen Hanfderivaten enthalten. Das Team von Diamond CBD besteht aus Pionieren der Hanfbranche und Fachleuten für Naturprodukte, Chemikern, Ärzten und Naturwissenschaftlern, die sich der Herstellung feinster und reinsterCannabidiol-Öle (CBD) widmen. Das Ergebnis ist eine solide Auswahl natürlicher CBD-Öle, Tinkturen, Nahrungsmittel und verdampfbarer Flüssigkeiten, die als einige der stärksten gelten. Wenn Sie mehr Informationen wünschen, besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.DiamondCBD.com

Über PotNetwork Holdings, Inc.: PotNetwork Holdings, Inc. (OTC Pink: POTN) ist ein an der Börse notiertes Unternehmen, das als Holdinggesellschaft für seine wichtigste Tochtergesellschaft First Capital Venture Co., Eigentümer von Diamond CBD, Inc. und Hersteller von Diamond CBD-Produkten, fungiert.

Safe-Harbor-Erklärung Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in ihrer jeweils gültigen Fassung. Sämtliche Aussagen bezüglich unserer erwarteten Finanz- und Ertragslage in der Zukunft, Cash-Flows, Finanzierungsplänen, Geschäftsstrategien, Produkten und Dienstleistungen, Wettbewerbspositionen, Wachstumschancen, Plänen und Zielen der Unternehmensleitung für zukünftige Tätigkeiten, einschließlich Worten wie "davon ausgehen", "falls", "denken", "vorhaben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "eventuell", "könnte", "sollte", "wird" und ähnliche Begriffe sind zukunftsgerichtete Aussagen und umfassen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Das kann dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Wir sind nicht verpflichtet (und lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab), zukunftsweisenden Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder zu verändern ob als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Geschehnisse.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181023006188/de/

Contacts:

PotNetwork Holdings, Inc.

Anlegerpflege:

Marisol Elwell, 1-800-915-3060

investor@PotNetworkHolding.com