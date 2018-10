TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach den kräftigen Abverkäufen am Vortag zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte zur Wochenmitte nach einem zunächst richtungslosen Handel mehrheitlich mit Zugewinnen. Etwas Rückenwind kommt von der Wall Street. Dort konnten sich die Kurse im Verlauf am Dienstag deutlicher von den Tagestiefs lösen. Die gesunkenen Ölpreise belasten Aktien aus der Ölbranche in der gesamten Region.

Die Sorgen über die weitere Konjunkturentwicklung, der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie politische Spannungen drücken einerseits auf die Stimmung. Dem gegenüber stehen die jüngst von Peking signalisierten Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft.

An den Aktienmärkten im chinesischen Kernland steigt der Schanghai-Index nach anfänglichen Abgaben von 0,4 Prozent um 1,5 Prozent. Gestützt wird der Index von Finanzaktien. Ölwerte verzeichnen hingegen aufgrund des deutlich gefallen Ölpreises Abgaben, auch an anderen Plätzen der Region. Ein ähnliches Bild zeigt sich in Hongkong. Nach einer Berg- und Talfahrt mit zunächst einem Plus von 0,5 Prozent, drehte der Index knapp ins Minus, nur um aktuell wieder um 0,9 Prozent zu steigen.

In Tokio gewinnt der Nikkei-Index 0,6 Prozent. Gestützt wird er vom schwächeren Yen, zumindest gegenüber dessen Vortageshoch. Der Dollar kostet aktuell 112,58 Yen. Am Vortag notierte der Yen am tiefsten Punkt noch bei knapp über 112 Yen. Elektronik- und Kosmetikwerte legen laut Händlern deutlich zu.

Ölpreise stabilisiert

Am Ölmarkt stabilisieren sich die Preise, nachdem sie am Vortag stark unter Druck geraten waren. Belastet wurden sie von Sorgen über die weitere Konjunkturentwicklung gepaart mit der Ankündigung Saudi-Arabiens, die wegen der US-Sanktionen erwarteten Angebotsausfälle Irans ausgleichen zu wollen. Die europäische Referenzsorte Brent kostet aktuell 76,74 Dollar je Barrel. Am Vortag musste man für das Barrel noch in der Spitze 80,12 Dollar zahlen.

In Tokio verlieren Inpex 3,2 Prozent, in Hongkong kommen Petrochina um 1,5 und CNOOC um 1,8 Prozent zurück, in Sydney verlieren Woodside 1,4 und Oil Search 1,9 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.837,70 -0,09% -3,75% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.148,40 +0,63% -2,71% 08:00 Kospi (Seoul) 2.109,89 +0,18% -14,49% 08:00 Schanghai-Comp. 2.634,50 +1,53% -20,36% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.565,67 +0,86% -12,49% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.049,37 +0,59% -9,55% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 10.29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1471 -0,0% 1,1472 1,1467 -4,5% EUR/JPY 129,11 +0,1% 128,97 128,81 -4,6% EUR/GBP 0,8834 -0,0% 0,8836 0,8827 -0,6% GBP/USD 1,2986 +0,0% 1,2985 1,2991 -4,0% USD/JPY 112,55 +0,1% 112,41 112,32 -0,1% USD/KRW 1131,00 -0,6% 1137,31 1136,90 +6,0% USD/CNY 6,9372 -0,0% 6,9382 6,9384 +6,6% USD/CNH 6,9424 +0,0% 6,9411 6,9452 +6,6% USD/HKD 7,8396 +0,0% 7,8385 7,8395 +0,3% AUD/USD 0,7100 +0,2% 0,7086 0,7081 -9,2% NZD/USD 0,6561 +0,1% 0,6552 0,6562 -7,6% Bitcoin BTC/USD 6.482,96 +0,2% 6.469,82 6.465,49 -52,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,52 66,43 +0,1% 0,09 +14,6% Brent/ICE 76,67 76,44 +0,3% 0,23 +20,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.232,32 1.230,49 +0,1% +1,83 -5,4% Silber (Spot) 14,79 14,74 +0,4% +0,05 -12,7% Platin (Spot) 832,50 834,00 -0,2% -1,50 -10,4% Kupfer-Future 2,79 2,76 +1,2% +0,03 -16,7% ===

