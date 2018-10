Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Rheinmetall vor den Quartalszahlen am 8. November von 103 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Umsatz dürfte im Jahresvergleich um zwei Prozent gestiegen, der bereinigte operative Gewinn (Ebit) dagegen um zehn Prozent gefallen sein, schrieb Analyst Zafer Rüzgar in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die gewachsenen Unsicherheiten in den Bereichen Rüstung und Automotive spiegelten sich in niedrigeren Schätzungen für 2018 wider. Aus diesem Grund und wegen der gesunkenen Bewertungen der Wettbewerber sei Kursziel gesenkt worden./mf/la Datum der Analyse: 24.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007030009