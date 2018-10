Berlin (ots) - Vom 24. Oktober 2018 bis zum 13. Februar 2019 findet an der Humboldt-Universität zu Berlin ein Kolloquium zum Thema "Legal Tech" statt. Unter der Leitung von Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski von der Forschungsstelle Legal Tech teilen Fachleute, Anwälte und Firmeninhaber ihr Wissen mit den Zuhörern über die Entwicklung juristischer Arbeitsprozesse dank dem Einsatz von IT-basierten Lösungen.



Den Anfang, der jeweils mittwochs in der juristischen Fakultät am Bebelplatz 2 stattfindenden Vorträge, macht Schwintowski selbst. Zusammen mit PD Dr. Martin Ebers gibt er eine Einführung über die Möglichkeiten von Legal Tech. In weiteren Präsentationen wird es unter anderem über technische Grundlagen, Datenschutz und die Vorstellung von Geschäftsmodellen gehen, die sich Legal Tech auf die Fahne geschrieben haben.



Darunter auch die Coduka GmbH mit ihrem Online-Service Geblitzt.de, die zudem die Forschungsstelle finanziert. Geschäftsführer Jan Ginhold gibt einen ersten Einblick: "In Zusammenarbeit mit zwei großen Anwaltskanzleien lassen wir Bußgeldbescheide überprüfen. Das Legal Tech Element ist die selbst entwickelte Software, die den Anwälten ermöglicht, ihre Fälle deutlich effizienter zu bearbeiten." Durch die Erlöse aus den Lizenzen finanziert sich die Coduka wiederum selbst und kann den Betroffenen auf diese Weise kostenfreie Hilfe anbieten.



