Die Commerzbank hat die Einstufung für Shop Apotheke vor den endgültigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Margen der Online-Apotheke dürften im dritten Quartal zwar deutlich gestiegen sein, aber das Ziel, die Gewinnschwelle noch in diesem Jahr zu erreichen, sei zu ambitioniert, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine klare politische Entscheidung gegen das Rx-Versandhandelsverbot mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln könnte die Aktie unterdessen beflügeln./mf/mis Datum der Analyse: 24.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2018-10-24/12:14

ISIN: NL0012044747