Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39,50 Euro belassen. Analyst Michael Huttner hält die Ziele des Versicherers für Gewinn und Dividendenwachstum für völlig glaubwürdig, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Talanx habe es sich zur Aufgabe gemacht, unvorteilhafte Geschäftsbeziehungen in der Industrieversicherung zu beenden und die Preise zu erhöhen./elm/tih Datum der Analyse: 24.10.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2018-10-24/13:06

ISIN: DE000TLX1005