Die 6,00%-Anleihe der Diok RealEstate AG (WKN A2NBY2) wird von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet.

Das Geschäftsmodell der Diok werde laut den KFM-Analysten durch das stringente Auswahlverfahren und die festgelegten Investitionsbedingungen abgesichert. Mit dem Fokus auf Sekundärstandorten und Immobilien mit Wertsteigerungspotenzial besetze Diok zudem eine Lücke im Immobiliensegment. In Verbindung mit der Rendite von 6,00% p.a. (auf Kursbasis von 100,00% am 23.10.2018) wird die Anleihe laut KFM daher mit 3,5 Sternen bewertet.

6,00%-Diok RealEstate-Anleihe

ANLEIHE CHECK: Die im Oktober 2018 emittierte unbesicherte Unternehmensanleihe der Diok RealEstate AG mit einer Laufzeit von fünf Jahren (bis zum 30.09.2023) ist mit einem Zinskupon in Höhe 6,00% p.a. (Zinstermin jährlich am 01.10.) ausgestattet. Im Rahmen der Emission werden bis zu 250 Mio. Euro mit einer Mindestorder von 100.000 Euro und einer Stückelung von 1.000 Euro platziert. Die Emission erfolgt in Teiltranchen nach ...

