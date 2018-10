Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Anleger an Europas Börsen halten sich auch am Mittwochnachmittag zurück. Zu den zahlreichen Unsicherheiten, die vom Handelsstreit über Italien bis hin zum Brexit reichen, gesellen sich enttäuschende Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und Europa. Diese unterstreichen die ohnehin bestehenden Wachstumssorgen der Anleger. Der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 11.301 Punkte - eine bescheidene Erholung, wenn man bedenkt, dass der Index am Vortag 2,2 Prozent verloren hat. Der Euro-Stoxx-50 steigt dagegen deutlicher um 0,7 Prozent auf 3.163 Punkte.

Deutsche Bank verlieren nach der Vorlage der Quartalszahlen 3,2 Prozent. Die Entscheidung der Bank, den Ausblick für die Einnahmenseite zu senken, wirft laut Michael Hewson von CMC Markets Fragen nach dem Corporate- und Investmentbanking (CIB) auf. Im Drittquartalsbericht spreche die Deutsche Bank von etwas niedrigeren Einnahme-Erwartungen als 2017, zum Teil wegen einer Umgestaltung des CIB-Geschäfts. Im Zweitquartalsbericht habe die Bank mitgeteilt, für 2018 gegenüber 2017 im wesentlichen eine unveränderte Einnahmenentwicklung zu erwarten.

Bei der Vermögensverwaltungstochter DWS geht es dagegen um 4 Prozent nach oben. "Die Zahlen sind in Ordnung", so ein Marktteilnehmer. Trotz Mittelabflüssen habe sie das verwaltete Vermögen in etwa gehalten.

Kering liefert positive Überraschung im Luxusgütersegment

In Europa sind überwiegend bessere Geschäftszahlen vorgelegt worden. So treibt eine positive Überraschung die Aktie des Luxusartikelherstellers Kering um 7,7 Prozent nach oben. Der Umsatz wuchs im dritten Quartal um knapp 28 Prozent. Zwar hat sich das Wachstum bei Gucci etwas abgeschwächt, mit 35 Prozent Plus erwies sich der Luxusbereich aber erneut als Zugpferd im Konzern. Auch andere Branchenwerte legen darauf zu, so LVMH um 2,3 Prozent.

Beim französischen Luft-, Raumfahrt- und Elektronikkonzern Safran läuft es ebenfalls besser als erwartet. Die Aktien steigen um 6,2 Prozent nach einem Umsatz- und Gewinnsprung. Die Analysten der Deutschen Bank loben die übertroffenen Erwartungen. Vor allem kommt die Beschleunigung im Reparatur- und Ersatzteilgeschäft gut an und die bestätigten Auslieferungsziele von rund 1.110 LEAP-Triebwerken. Das starke Aftermarket-Geschäft treibt Wartungsunternehmen MTU Aero um 4,4 Prozent.

Um 5,7 Prozent springen die Aktien des Baukonzerns Vinci nach starken Quartalsergebnissen nach oben. Das Wachstum hat sich im dritten Quartal weiter beschleunigt. Der Umsatz stieg um 9,5 Prozent. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit den verwalteten Flughäfen.

Voestalpine mit Gewinnwarnung

Die Baisse bei den Stahlwerten setzt sich nach der Gewinnwarnung von Voestalpine fort. Der Kurs des österreichischen Unternehmens verliert 6,6 Prozent. Salzgitter fallen im Gefolge um 2,6 Prozent und Thyssenkrupp um 0,5 Prozent. Stahlwerte gelten als hochzyklisch, die Gewinne der Unternehmen deshalb als anfällig für zurückgenommene Konjunkturerwartungen.

Ungebremsten Druck gibt es auf die Werte aus dem Technologie-Bereich, wo Infineon weitere 3,6 Prozent einbüßen. STMicroelectronics fallen um 7 Prozent, obwohl hier im Quartal die Margen zulegen konnten. Der Ausblick auf das vierte Quartal liege aber leicht unter den Erwartungen, heißt es bei Liberum. Beim österreichischen Technologie-Konzern AT&S geht es aber um 7,2 Prozent nach oben. Dieser hat die Umsatzprognose angehoben und rechnet außerdem mit einer höheren Gewinnmarge.

Krones fallen nach der Gewinnwarnung auf ein neues zyklisches Tief. Der Kurs gibt um 4,9 Prozent. "Die Gewinnwarnung kommt zwar nicht unerwartet, ist aber extremer ausgefallen als befürchtet", sagt ein Händler. Krones hat nicht nur die Planung für dieses Jahr, sondern auch die Mittelfristziele zurückgenommen. Takkt schießen dagegen um 8,2 Prozent in die Höhe - die Commerzbank soll die Aktie zum Kauf empfohlen haben.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.163,22 0,71 22,28 -9,72 Stoxx-50 2.916,21 0,80 23,21 -8,23 DAX 11.300,80 0,24 26,52 -12,52 MDAX 23.559,99 0,64 149,33 -10,08 TecDAX 2.562,72 0,49 12,41 1,33 SDAX 10.637,72 0,23 24,42 -10,51 FTSE 7.008,42 0,77 53,21 -9,53 CAC 5.012,39 0,90 44,70 -5,65 Bund-Future 160,05% 0,40 2,47 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:26 Uhr Di, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1401 -0,63% 1,1464 1,1482 -5,1% EUR/JPY 128,33 -0,49% 129,02 128,82 -5,1% EUR/CHF 1,1376 -0,35% 1,1409 1,1420 -2,9% EUR/GBP 0,8816 -0,22% 0,8833 0,8841 -0,8% USD/JPY 112,55 +0,12% 112,54 112,20 -0,1% GBP/USD 1,2932 -0,41% 1,2978 1,2985 -4,3% Bitcoin BTC/USD 6.500,94 +0,5% 6.514,94 6.466,31 -52,4% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,62 -0,61 -0,01 Deutschland 10 Jahre 0,40 0,41 -0,03 USA 2 Jahre 2,86 2,88 0,97 USA 10 Jahre 3,13 3,17 0,72 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,13 0,15 0,08 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,91 66,43 +0,7% 0,48 +15,2% Brent/ICE 76,78 76,44 +0,4% 0,34 +21,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.231,56 1.230,49 +0,1% +1,07 -5,5% Silber (Spot) 14,75 14,74 +0,1% +0,01 -12,9% Platin (Spot) 832,45 834,00 -0,2% -1,55 -10,4% Kupfer-Future 2,77 2,76 +0,3% +0,01 -17,5% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2018 10:04 ET (14:04 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.