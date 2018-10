Anlässlich der Prognoseanpassung der Homes and Holiday AG haben die GBC-Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann mit dem Vorstand der Gesellschaft, Herrn Joachim Semrau, gesprochen.

GBC: Herr Semrau, Sie haben nach Abschluss der Hauptsaison unerwartet Ihre Umsatzprognose angepasst. Was waren die Gründe hierfür?

Herr Semrau: Grund für den Rückgang ist im Wesentlichen, dass die Anfang 2018 eingeleitete Umstrukturierung mit neuen Franchisenehmern länger dauerte als erwartet. Dies betraf insbesondere die umsatzstarken Lizenzgebiete Palma und Südwest auf Mallorca. Zwar haben wir das Verkaufsvolumen in den Monaten Juli bis September auf Mallorca deutlich gesteigert, jedoch konnten wir damit den schwachen Jahresstart nicht vollständig aufholen. Rund um das Chaos bei Air Berlin hatten die kurzfristig drastisch reduzierten Flugverbindungen zu weniger Besichtigungen und damit auch Abschlüssen geführt. In den vergangenen Sommermonaten hatten wir mit einem stärkeren Nachholeffekt gerechnet.

GBC: Wie gelingt es Homes & Holiday in Zukunft die richtigen Franchisemakler zu finden und langfristig zu binden.

Herr Semrau: Für die Partnerbetreuung konnten wir in diesem Jahr einen erfahrenen Manager für uns gewinnen. Er hat schon selbst mehrere Immobilienshops geführt und war in der Partnerbetreuung des größten Immobilien Franchisesystems in Deutschland tätig. Seine Erfahrung in Kombination mit unserem innovativen Dienstleistungsspektrum wird unsere Partner in Deutschland und Spanien nach vorne bringen. Unser Expansionsteam meldet derzeit hohes Interesse an unserem Franchiseprodukt. Im Gegensatz zu anderen Systemen haben wir noch viele lukrative A-Standorte im Lizenzangebot, was die Nachfrage noch beflügelt. Soeben haben wir eine Roadshow auf den Kanaren und am spanischen Festland durchgeführt und konnten viele interessante Gespräche führen. Bis zum Ende des ersten Quartals 2019 rechnen wir mit einer deutlichen Anzahl neuer Lizenzabschlüsse.

GBC: Wie ist der Ausblick auf 2019? Halten Sie an ihren Wachstumszielen für die kommenden Jahres fest?

Herr Semrau: Wir sind von den Marktchancen und unserem Geschäftsmodell weiterhin überzeugt. Mit den neuen Franchisepartnern und den Übernahmen in der Ferienvermietung haben wir bereits die Weichen gestellt, um im kommenden Jahr wieder auf den Wachstumskurs zurückzukehren. Wir gehen für 2019 davon aus, dass wir unseren Netto-Provisionsumsatz der Gesamtgruppe vor allem durch die nun sehr starke Ferienvermietung deutlich steigern werden. Wir werden somit an unserer stark wachstumsorientieren Ausrichtung festhalten.

GBC: Stichwort Übernahmen. Nach der Übernahme von Easy Finca (Akquise eines Ferienimmobilienportfolios) im ersten Halbjahr haben Sie erst kürzlich mit dem Zukauf von "Top Villas Mallorca" einen weiteren Schritt im Rahmen Ihrer Buy-and-Build-Strategie vollzogen. Welche strategischen Ziele verfolgen Sie mit dieser Übernahme und welche positiven Effekte (Umsatz- und Kostensynergien) erhoffen Sie sich durch den Zukauf?

Herr Semrau: Bereits im kommenden Jahr 2019 soll der Bereich Ferienvermietung deutlich positiv zur Umsatz- und Ertragslage unserer gesamten Gruppe beitragen. Denn die Übernahme ist für uns ein echter Meilenstein. Porta Holiday und Top Villas werden ...

