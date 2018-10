Mainz (ots) - Größtmögliche Sicherheit im Inneren und nach außen, das muss zum Selbstverständnis jeden Staates gehören. Das Ende des Kalten Krieges hat daran nichts geändert. Deshalb bleibt die Nato ein wichtiges Bündnis. Bedauerlich nur, dass der Präsident der Führungsnation USA ein bisweilen irrlichternder, notorischer Lügner ist, der - es ist noch nicht allzu lange her - das Bündnis für überflüssig erklärte. Gut, dass ihn seine Berater offenbar noch einigermaßen in Schach halten können. In Deutschland gab es nach dem Fall des Eisernen Vorhangs viele, die einen Abgesang auf alles Militärische anstimmen wollten, zumal es enorme Kosten verursacht. Die Blütenträume zerstoben schnell, und das Erwachen war für manche umso schmerzlicher, als sich Deutschland seit der Wiedervereinigung in einer ganz neuen Rolle zurechtfinden muss: mehr Verantwortung, deutsche Soldaten in zahlreichen Krisenherden überall auf der Welt. Das hat nicht das Geringste mit Großmannssucht oder Säbelrasseln zu tun. Die alte Rolle schien vielen bequemer - eigentlich eine absurde Selbsttäuschung, denn Deutsche in West und Ost wären die ersten Opfer eines sowjetisch-amerikanischen Showdowns gewesen, eines finalen, wohlgemerkt. Abwehrbereit bleiben, auch wenn es teuer und unpopulär ist und vor allem auch Todesopfer fordert, dazu gibt es leider keine vernünftige Alternative. Und wie es ausgeht, wenn der Westen ein eigentlich nötiges militärisches Engagement aufgibt, ist in Afghanistan zu besichtigen. Das Land fällt an die Taliban zurück, das heißt: was Menschenrechte angeht ins Mittelalter.



