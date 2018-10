Halle (ots) - Was für ein Theater! Tag für Tag wird die erste, mit historischem Unsinn garnierte Erklärung der Stiftung Bauhaus zum Auftrittsverbot von "Feine Sahne Fischfilet" zurückinterpretiert. Aus dem "unpolitischen" wurde wieder ein "politisches" Bauhaus. Man räumte ein, dass das Verbot gefällt war, bevor die AfD auf alles aufmerksam geworden war; man wollte nicht als AfD-getrieben erscheinen. Das Mitwirken des Ministers wurde angedeutet, weil die Kritik an der Direktorin zu stark wurde. Das nennt man "Fehler in der Kommunikation". Tatsächlich ist es ein Täuschen.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200 hartmut.augustin@mz-web.de