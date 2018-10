Optos Plc, eine Tochtergesellschaft der japanischen Nikon Corporation und einziger Anbieter von Ultra-Weitwinkel-Netzhaut-Bildgebungssstemen für die Augenheilkunde, freut sich, eine exklusive Vertriebsvereinbarung für MacuLogix- und LumiThera-Produkte in Europa und Australien bekanntgeben zu können. Mit dieser Vereinbarung bietet das Unternehmen nun eine umfassende Lösung zur Visualisierung, Erkennung und Behandlung der altersbedingten Makuladegeneration (AMD), einer der weltweit häufigsten Ursachen für Blindheit.

Das dreiteilige Angebot im Rahmen der Vertriebsvereinbarung umfasst: optomap Ultra-Weitwinkel-Aufnahmen der Netzhaut mit Farbe und Autofluoreszenz, um die Struktur und Funktion des retinalen Pigmentepithels (RPE) zu zeigen, in dem sich AMD im Auge manifestiert; das MacuLogix AdaptDx, ein Dunkel-Adaptometer, mit dem AMD in einem subklinischen Stadium mindestens drei Jahre vor dem Auftreten von Strukturveränderungen wie Drusen nachgewiesen werden kann; und das Valeda Light Delivery System von LumiThera, das erste zur Behandlung der trockenen altersbedingten Makuladegeneration durch Photobiomodulation zugelassene System.

"Wir freuen uns, diese Partnerschaft mit MacuLogix und LumiThera zur Bekämpfung der AMD einzugehen. Die resultierende strategische Lösung zur Überwachung und Behandlung von AMD ist sehr wichtig für Patienten mit dieser komplizierten, degenerativen Erkrankung", sagte Robert Kennedy, Chief Executive Officer von Optos. "Wir glauben, dass diese beiden Unternehmen ergänzende Produkte zur Ultra-Weitwinkel-Netzhautbildgebung anbieten, die ein differenziertes Angebot für AMD-Patienten bieten. Das MacuLogix-Gerät kann AMD frühzeitig diagnostizieren und das Lumithera-Medizinprodukt bietet einen differenzierten Behandlungspfad."

"Optos ist einer der größten und angesehensten Anbieter von die Netzhaut betreffenden Medizinprodukten weltweit und MacuLogix fühlt sich sehr geehrt, diese internationale Partnerschaft einzugehen", sagte William McPhee, President und CEO von MacuLogix. "Durch die Erweiterung unseres Vertriebsnetzes um acht Länder wird das AdaptDx weitere 260 Millionen Menschen erreichen. Die Partnerschaft mit dem Optos-Team bringt uns der Vision unseres Unternehmens, Blindheit durch AMD zu besiegen, einen Schritt näher."

Dr. Clark Tedford, Präsident und CEO von LumiThera, erklärte: "Die Vertriebsvereinbarung mit Optos ermöglicht es LumiThera, mit der Vermarktung in ganz Europa zu beginnen und eine Zusammenarbeit mit einem Partner im Bereich der Netzhautbildgebung einzugehen. Optos ist der weltweit führende Anbieter von Ultra-Weitwinkel-Bildgebungstechnologien für die Netzhaut, und es ist für uns eine Ehre, mit diesem Unternehmen zusammenzuarbeiten, um ein neues Zeitalter in der Behandlung von AMD einzuläuten."

Über MacuLogix, Inc.

MacuLogixgibt Augenärzten die Mittel, das Werkzeug und die Ausbildung an die Hand, die für eine effektive Diagnose und Behandlung von Patienten mit AMD erforderlich sind. Durch die Nutzung der Dunkeladaptation durch AdaptDxarbeitet MacuLogix daran, die vermeidbare Blindheit zu beseitigen, die durch AMD verursacht wird eine chronische, progressive Erkrankung, von der weltweit über 170 Millionen Menschen betroffen sind und die bei 25 Prozent der Patienten nicht diagnostiziert wird. Durch den AdaptDx Dark Adaptation Biomarker ermöglicht MacuLogix Augenärzten die Erkennung, Überwachung und Behandlung von AMD drei Jahre bevor sie klinisch sichtbar wird. MacuLogix bietet praxisnahe Schulungen und Best Practices zur Unterstützung der Implementierung und Optimierung von AdaptDx. Weitere Informationen finden Sie auf www.maculogix.com.

Über LumiThera, Inc.

LumiThera ist ein bereits kommerziell arbeitendes Unternehmen der Medizintechnik, das sich auf die Behandlung von Sehstörungen und Augenkrankheiten einschließlich der trockenen Form der altersbedingten Makuladegeneration (AMD) fokussiert, einer der Hauptursachen für Erblindung bei Erwachsenen im Alter von über 65 Jahren. Das Unternehmen ist führend bei der Nutzung von Photobiomodulation (PBM) zur Behandlung von sowohl akuten als auch chronischen Sehstörungen und Erkrankungen des Auges. LumiThera entwickelt das ambulante Valeda Light Delivery-System, das von Augenärzten für die medizinische Behandlung eingesetzt werden soll.

Das Valeda Light Delivery-System darf laut Bescheinigung einer Benannten Stelle der EU das CE-Zeichen führen, wenn dies für die gewerbliche Nutzung in der Europäischen Union erforderlich ist. Valeda ist derzeit noch nicht von der Food Drug Administration (FDA) zur Verwendung in den USA zugelassen. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf www.lumithera.com.

Über Optos

Optos ist das führende Unternehmen für die Ultra-Weitwinkel-Bildgebung der Netzhaut und wurde im Jahre 2015 von Nikon übernommen. Die Kerntechnologie von Optos, die Ultra-Weitwinkel-Bildgebung (UWF) mit hochauflösenden digitalen Bildern (optomap) erfasst in einer einzigen Ansicht rund 82 bzw. 200 der Netzhaut, was kein anderes Gerät in einer einzigen Aufnahme leisten kann. Das Unternehmen hat 2018 ein neues Produktangebot angekündigt, das die Ultra-Weitwinkel-Technologie zur Netzhautdarstellung mit Optical Coherence Tomography (OCT) Scans kombiniert. Weitere Informationen zu Optos finden Sie auf www.optos.com.

