The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.10.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.10.2018



ISIN Name



AU000000SMM5 SUMMIT RES LTD.

CA6155671044 MOONCOR OIL + GAS CORP.

DE000A2NBZK1

DE000CZ40M47

US46187J2050 INVUITY INC.NEW DL-,001

US58734F1075 MERCANTIL BK CL.A DL-,1

XS0151267878

XS0204938798