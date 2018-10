FRANKFURT (Dow Jones)--Der Ausverkauf an der Wall Street warf auch die deutschen Aktien im nachbörslichen Handel am Mittwoch nochmals etwas zurück. Hypoport stemmten sich allerdings gegen die negative Tendenz und wurden am Abend 2,8 Prozent höher getaxt. Die vorläufigen Angaben des Unternehmens zu Umsatz und EBIT seien gut angekommen, merkte ein Händler an.

Aixtron verloren dagegen 1 Prozent. Das war aber wohl eher der allgemeinen Schwäche des Technologiesektors geschuldet, wie der Händler sagte. Mit dem Joint Venture, das Aixtron mit der südkoreanischen Iruja gründen will, habe das Minus nichts zu tun.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.076 11.192 -1,0%x% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

October 24, 2018

