NEW YORK (Dow Jones)--Das Kreditkartenunternehmen Visa hat in seinem letzten Geschäftsquartal mehr verdient als von Analysten erwartet. Das US-Unternehmen profitierte von höheren Ausgaben der Konsumenten, die bei ihren Einkäufen die Kreditkarten des US-Konzern nutzten. Unterm Strich verdiente die Visa Inc im vierten Geschäftsquartal mit 2,85 Milliarden US-Dollar 33 Prozent mehr als vor einem Jahr. Je Aktie stieg der Gewinn auf 1,23 Dollar von 90 Cent im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Analysten hatten Visa dagegen lediglich einen Gewinn je Aktie von 1,19 Dollar zugetraut. Die Einnahmen legten um 12 Prozent auf 5,43 Milliarden Dollar zu.

October 24, 2018 16:38 ET (20:38 GMT)

