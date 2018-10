Als Open-Source bereitgestellte JavaScript-Bibliothek für die Erstellung immersiver Verbindungen zu digitalen Zwillingen für die Infrastruktur

Bentley Systems, Incorporated, der weltweit führende Anbieter von umfassenden Softwarelösungen für die Weiterentwicklung von Planung, Bau und Betrieb von Infrastrukturen, kündigte heute die erste Veröffentlichung seiner iModel.js-Bibliothek an, einer Open-Source-Initiative zur Verbesserung der Zugänglichkeit im Hinblick auf die Visualisierung und die analytische Sichtbarkeit von digitalen Zwillingen für die Infrastruktur. iModel.js kann von Entwicklern und IT-Experten genutzt werden, um schnell und einfach immersive Anwendungen zu erstellen, die ihre digitalen Zwillinge für die Infrastruktur mit dem Rest ihrer digitalen Welt verbinden. iModel.js ist der Eckpfeiler der von Bentley soeben angekündigten iTwin Services die iModelHub, Realitätsmodellierung und das Web unterstützende Softwaretechnologien innerhalb einer CDE (Connected Data Environment) für die Infrastrukturentwicklung kombinieren.

Bentley Systems Releases Open-Source Library: iModel.js.(Photo: Business Wire)

Die iModels von Bentley sind zu einem De-facto-Standard für die Transparenz digitaler Entwicklungsmodelle geworden. iModelHub verwaltet ein iModel als verteilte Datenbank mit einem eigenen Änderungsprotokoll, das für die Ausrichtung, Zuverlässigkeit und Zugänglichkeit seiner digitalen Komponenten sorgt und das Rückgrat eines digitalen Zwillings für die Infrastruktur bildet.

Die iModel.js-Bibliothek ist eine umfassende Sammlung von JavaScript-Paketen, die auf den offensten, gebräuchlichsten und flexibelsten Standards für die moderne Cloud- und Webentwicklung aufbauen. Sie ist in TypeScript geschrieben und nutzt offene Technologien wie SQLite, Node.js, NPM, WebGL, Electron, Docker, Kubernetes und natürlich HTML5 und CSS. Dieselbe Codebasis kann Cloud-Services sowie Web-, mobile und Desktop-Anwendungen erstellen. Der Quellcode wird auf GitHub gehostet und unter der MIT-Lizenz vertrieben.

Mit iModel.js ist es einfach, eine webbasierte Erfahrung zu erstellen, die interaktive "nD"-Ansichten (1D, 2D, 3D, 4D usw.) von iModels zeigt, die aus BIM-Dateien und anderen digitalen Entwicklungsmodellen sowie aus Daten, die direkt mit iModel.js erstellt wurden, zusammengestellt und synchronisiert werden. Dieselben Ansichten können auch den digitalen (Realitäts-) Kontext, Echtzeit-Sensordaten und andere Daten aus Unternehmensquellen und Analysen beinhalten. Da das iModel von iModelHub synchronisiert wird, spiegelt es immer die neuesten Aktualisierungen aller Projektbeteiligten wider, die auf diese Weise Änderungen zwischen Zeitpunkten oder zwischen Versionen visualisieren und analysieren können. Wichtig ist, dass nur Benutzer und Anwendungen, die vom iModel-Eigentümer über iModelHub autorisiert wurden, über iModel.js Zugriff erhalten.

Johan Palm, Programm-Manager Digital Project Delivery bei Hatch, erklärte dazu: "iModel.js bietet Hatch die Möglichkeit, eine Technologie zu implementieren, die allen Beteiligten ein Eingreifen ermöglicht, und die die iModelHub-Technologie im Hinblick auf die Sichtbarkeit erweitert. Wir können komplexe Projektinformationen auf einer Ebene bereitstellen, die über die Cloud und im Kontext des 3D-Modells zugänglich, verbrauchbar und erweiterbar ist. Insbesondere kann dies so stattfinden, dass die Veränderungen im Laufe des Projekts berücksichtigt werden. iModel.js passt zu den internen Entwicklungsstrategien von Hatch, da es auf moderner, weitreichend portabler Webtechnologie basiert. Bentley ist ein wichtiger Partner für Softwaretechnologie für Projekte von Hatch auf der ganzen Welt, bei denen es uns vor allem darauf ankommt, positiven Einfluss auf die Anlagen und den Betrieb unserer Kunden zu nehmen."

Cai Chengguo, Vorsitzender und Geschäftsführer der Shenzhen Expressway Consulting Group, berichtete: "Der mit iModelHub möglich gewordene digitale Zwilling verbessert effizient das Projektmanagement, reduziert die Verschwendung von Ressourcen durch Standortprobleme erheblich und wird nach Abschluss des Projekts für den visuellen Betrieb und die Wartung eine digitale Übergabe erzielen."

Keith Bentley, Gründer und CTO von Bentley Systems, erklärte: "Wir sind fest davon überzeugt, dass iModel.js und natürlich das Fundament, auf dem es aufgebaut ist, die offenste, produktivste, intuitivste und leistungsfähigste Entwicklungsumgebung für Investitionsprojekte und Infrastrukturanlagen aller Zeiten ist. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Benutzerunternehmen, strategischen Partnern und Drittanbietern, um ein offenes Ökosystem rund um iModels aufzubauen und das riesige Potenzial der digitalen Zwillinge für die Infrastruktur zu nutzen. Mit iModel.js können die ausgefeilten Techniken der Mainstream-Cloud und Webentwicklung die physische und virtuelle Realität in digitalen Zwillingen mit einer Impedanz von annähernd Null nutzen. Durch das Open-Sourcing der Bibliotheken, die wir für die Erstellung unserer iTwin Cloud Services verwenden, erwarten wir, dass wir ein maßgebliches und dynamisches Ökosystem der Innovation fördern."

Weitere Informationen über iModel.js consultare: iModeljs.org

Weitere Informationen über iModels e iModelHub consultare: iModelHub.com

Info über Bentley Systems

Bentley Systems ist der weltweit führende Anbieter von Softwarelösungen für Ingenieure, Architekten, Geoinformatiker, Bauträger und Eigentümer/Betreiber für Planung, Bau und Betrieb von Infrastrukturen. Die auf MicroStation basierenden Engineering- und BIM-Anwendungen von Bentley und seine Cloud-Services für digitale Zwillinge fördern die Projektabwicklung (ProjectWise) und die Anlagenleistung (AssetWise) im Bereich Transport und anderer öffentlicher Dienste, für Versorgungsunternehmen, Industrie- und Ressourcenanlagen sowie kommerzielle und institutionelle Einrichtungen.

Bentley Systems beschäftigt mehr als 3.500 Mitarbeiter, erzielt einen Jahresumsatz von 700 Millionen US-Dollar in 170 Ländern und hat seit 2012 mehr als eine Milliarde US-Dollar in Forschung, Entwicklung und Firmenübernahmen investiert. Von Anfang an ist das Unternehmen im Mehrheitsbesitz der fünf Bentley-Brüder, die es im Jahr 1984 gegründet haben. Aktien von Bentley werden nach Ausschreibungen auf dem NASDAQ Private Market gehandelt; der strategische Partner Siemens AG hat eine stimmrechtslose Minderheitsbeteiligung erworben.

www.bentley.com

Bentley, das "B"-Logo von Bentley, AssetWise, Connected Data Environment, iTwin, MicroStation und ProjectWise sind eingetragene oder nicht eingetragene Marken bzw. Dienstleistungszeichen von Bentley Systems, Incorporated oder einer direkten oder indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

