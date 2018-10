War das der Ausverkauf an der Nasdaq, der nötig war? Wir glauben - ja! Es war ein guter Tag für Investoren, denn endlich sind die überteuerten Aktien wie Netflix oder Nvidia ein gutes Stück gestutzt. Aktienschrott, Pardon, schlechte Aktien wie hello Fresh oder Vapiano in Deutschland sind schon gestutzt, gut so. Microsoft zeigt, dass Qualität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...